для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:14
для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
...
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:39
В одной из соседних тем разбирали. Валюта возмещения устанавливается банком-эмитентом, из вариантов, поддерживаемых платежной системой. Доллары и евро поддерживает и Виза и МС, ну а всякие фунты с франками у нас точно никто не поставит. Так что с практической стороны у нас выбор за банком. Здесь, думаю, процентов 90, что доллар.
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:41
Моня тоже берёт 2%.
Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48
Это тоже разбирали. Почему-то у "Привата" с его двумя процентами получается дешевле, чем у "альфы" с одним. Курсы завышены, а поддержка утверждает, что не при делах, и отправляет выяснять в платежную систему.
Впрочем, здешние 2% + 3 USD вряд-ли кто-то переплюнет.
Додано: Сер 09 тра, 2018 00:52
господа, я не понял что за нах?
сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...
+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:49
ну разве что окко у кого есть авто ...
остальное - полный неликвид
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:56
Могу попробовать найти спешали4ю клиентофф на ОККО с дисконтом -50грн
Похоже, нуна возвращаться под крылышко Виики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:06
От и я думаю, куда пропали все пополняхи с ривордса? и сдаётся мне, что это клиенты эксима сгрызли их все, своими свиными рылами
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:28
Перше Кредо розпотрошили а тепер от тут...
нема спасу
+50грн !
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