Додано: Сер 09 тра, 2018 00:52

господа, я не понял что за нах?



сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...



+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)

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