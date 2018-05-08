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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:14

  Фантом написав:А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.
То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.


для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:39

  uaprofi написав:не совсем понятно через какую валюту идёт конвертация для гривневых карт? для визы это это бакс или не всегда?
или в Европе(быть может все страны кроме Бритов) будет через евро?

В одной из соседних тем разбирали. Валюта возмещения устанавливается банком-эмитентом, из вариантов, поддерживаемых платежной системой. Доллары и евро поддерживает и Виза и МС, ну а всякие фунты с франками у нас точно никто не поставит. Так что с практической стороны у нас выбор за банком. Здесь, думаю, процентов 90, что доллар.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:41

  uaprofi написав:
  Фантом написав:А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.
То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.


для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)


Моня тоже берёт 2%.
Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48

  Фантом написав:
  uaprofi написав:
  Фантом написав:А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.
То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.


для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)


Моня тоже берёт 2%.
Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию.

Это тоже разбирали. Почему-то у "Привата" с его двумя процентами получается дешевле, чем у "альфы" с одним. Курсы завышены, а поддержка утверждает, что не при делах, и отправляет выяснять в платежную систему.
Впрочем, здешние 2% + 3 USD вряд-ли кто-то переплюнет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:52

господа, я не понял что за нах?

сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...

+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:48

IMPRINTER
Що з цікавого залишилось?
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:49

  V2 написав:IMPRINTER
Що з цікавого залишилось?


ну разве что окко у кого есть авто ...
остальное - полный неликвид
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:56

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Що з цікавого залишилось?


ну разве что окко у кого есть авто ...
остальное - полный неликвид

Могу попробовать найти спешали4ю клиентофф на ОККО с дисконтом -50грн 8) :lol: :lol:
Похоже, нуна возвращаться под крылышко Виики :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:06

  IMPRINTER написав:господа, я не понял что за нах?

сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...

+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)

От и я думаю, куда пропали все пополняхи с ривордса? и сдаётся мне, что это клиенты эксима сгрызли их все, своими свиными рылами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:28

Перше Кредо розпотрошили а тепер от тут...

нема спасу :)
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