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у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:03
Stringer
у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 11:04
ну у кредо вообще каталог с мгновенками выпилен - то считайте банка в ривордсе нет - полеты на воздушном шаре или мастер-класс по маникюру то пошли нах.
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