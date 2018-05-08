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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:03

Stringer

у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:04

  greenozon написав:Перше Кредо розпотрошили а тепер от тут...

нема спасу :)


ну у кредо вообще каталог с мгновенками выпилен - то считайте банка в ривордсе нет - полеты на воздушном шаре или мастер-класс по маникюру то пошли нах.
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Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34213
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 445446447448
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