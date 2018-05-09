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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:03
Stringer
у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 11:04
greenozon написав:
Перше Кредо розпотрошили а тепер от тут...
нема спасу
ну у кредо вообще каталог с мгновенками выпилен - то считайте банка в ривордсе нет - полеты на воздушном шаре или мастер-класс по маникюру то пошли нах.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:00
IMPRINTER написав:
господа, я не понял что за нах?
сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...
+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)
Может, влияние праздников?
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:31
IMPRINTER написав:Stringer
у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что
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Flamingo
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:37
Flamingo написав: IMPRINTER написав:Stringer
у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что
я говорю про ривордс ...
у эксима единый тип кабины для всех.
у ривордса разные - у каждого банка своя кабина + еще зависит от карты по которой входишь.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:22
Flamingo написав: IMPRINTER написав:Stringer
у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что
Звонил к ним на горячую линию, говорят пополняхи чинят, и скоро должны вернуться, насколько скоро не уточняют
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antey718
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28
antey718 написав:
Звонил к ним на горячую линию, говорят пополняхи чинят, и скоро должны вернуться, насколько скоро не уточняют
возможно меняют партнера ... но думаю врут.
ликвидных сертов тоже нет - одно *г****
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IMPRINTER
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:33
Починили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:53
Фантом написав:
Починили.
появились пополняхи и то хорошо...
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velvet
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:56
у меня не появились
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