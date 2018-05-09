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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:03

Stringer

у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:04

  greenozon написав:Перше Кредо розпотрошили а тепер от тут...

нема спасу :)


ну у кредо вообще каталог с мгновенками выпилен - то считайте банка в ривордсе нет - полеты на воздушном шаре или мастер-класс по маникюру то пошли нах.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:00

  IMPRINTER написав:господа, я не понял что за нах?

сильпа нет, ашана нет, комфи нет .. одно говно ...

+ убрали пополняхи ... дурной пример заразителен? ривордс убрал тоже все пополняхи из каталога (оставил тока в говнокабинах для зарплатников)

Может, влияние праздников?
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:31

  IMPRINTER написав:Stringer

у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.

Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:37

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Stringer

у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.

Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что :(


я говорю про ривордс ...
у эксима единый тип кабины для всех.
у ривордса разные - у каждого банка своя кабина + еще зависит от карты по которой входишь.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:22

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Stringer

у ривордса пополняхи выпилили в обычных кабинах.
в быдл0-кабинах (для зарплатников и т.п.) - нет.

Посмотрел в кабинете жены - пополнях нету, хотя у нее зарплатная карта эксима. Все та же мрачная картинка кроме ОККО на "питьсот" и глазу зацепиться не за что :(


Звонил к ним на горячую линию, говорят пополняхи чинят, и скоро должны вернуться, насколько скоро не уточняют :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28

  antey718 написав:Звонил к ним на горячую линию, говорят пополняхи чинят, и скоро должны вернуться, насколько скоро не уточняют :)


возможно меняют партнера ... но думаю врут.
ликвидных сертов тоже нет - одно *г**** :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:33

Re: Укрексiмбанк

Починили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:53

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Починили.

появились пополняхи и то хорошо...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:56

у меня не появились
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