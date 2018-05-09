меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:02
Re: Укрексiмбанк
меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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