меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:02
Re: Укрексiмбанк
меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:56
Переключаемся с памперсов на колбасу
Появились Ашаны
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:43
Эт я решил попробовать пополнить мабилу бонусами. Раз 10 писало, шобы попробовал попозже, а щас уже и лимит исчерпал
Ашановских сертов тож нема. Две семьи будут голодать и сидеть без связи на сл. неделе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:13
Ага, я тож предложил купить памперсы и толкнуть им молодым папашам во дворе за пиво
... делайте хоть что-нибудь!
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