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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:02

Re: Укрексiмбанк

  J написав:у меня не появились

меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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velvet
 
Повідомлень: 2097
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:56

Переключаемся с памперсов на колбасу

Появились Ашаны
mustbe
 
Повідомлень: 451
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:43

ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ
Максимальная сумма всех пополнений, которые осуществляются с одного аккаунта на протяжении 30 дней, составляет 1000 грн.


Эт я решил попробовать пополнить мабилу бонусами. Раз 10 писало, шобы попробовал попозже, а щас уже и лимит исчерпал :mrgreen:
Ашановских сертов тож нема. Две семьи будут голодать и сидеть без связи на сл. неделе :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24316
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:01

Зато - с памперсами :)
mustbe
 
Повідомлень: 451
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:13

  mustbe написав:Зато - с памперсами :)

Ага, я тож предложил купить памперсы и толкнуть им молодым папашам во дворе за пиво :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24316
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
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  #<1 ... 446447448449
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