меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:02
Re: Укрексiмбанк
меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:56
Переключаемся с памперсов на колбасу
Появились Ашаны
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:43
Эт я решил попробовать пополнить мабилу бонусами. Раз 10 писало, шобы попробовал попозже, а щас уже и лимит исчерпал
Ашановских сертов тож нема. Две семьи будут голодать и сидеть без связи на сл. неделе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:13
Ага, я тож предложил купить памперсы и толкнуть им молодым папашам во дворе за пиво
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:48
Совершенно неожиданно "Укрэксимбанк" стал одним из лидеров по уровню депозитных ставок - во всяком случае, валютных. Вроде бы в рейтингах надежности банк достаточно высоко, и в нем держала свои деньги Леди Го.
Как думаете, сюда можно занести скромную сумму (далеко до Фонда)? Понимаю, что Фонд в случае чего компенсирует, но я бы в принципе не хотел с ним взаимодействовать.
Додано: Сер 16 тра, 2018 22:10
Если Вас не пугает держать валюту в БСУ, то где же еще.
Ну не в Альянсах, Глобусах и им подобным ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 16 тра, 2018 22:50
А что здесь в любом случае выдадут валютой?
Black Jack - White Business
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