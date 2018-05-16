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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:02

Re: Укрексiмбанк

  J написав:у меня не появились

меню платежи есть и пополнение мобильного доступно, только, что пополнился на 200 грн.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:56

Переключаемся с памперсов на колбасу

Появились Ашаны
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:43

ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ
Максимальная сумма всех пополнений, которые осуществляются с одного аккаунта на протяжении 30 дней, составляет 1000 грн.


Эт я решил попробовать пополнить мабилу бонусами. Раз 10 писало, шобы попробовал попозже, а щас уже и лимит исчерпал :mrgreen:
Ашановских сертов тож нема. Две семьи будут голодать и сидеть без связи на сл. неделе :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:01

Зато - с памперсами :)
mustbe
 
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:13

  mustbe написав:Зато - с памперсами :)

Ага, я тож предложил купить памперсы и толкнуть им молодым папашам во дворе за пиво :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24338
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Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:48

Совершенно неожиданно "Укрэксимбанк" стал одним из лидеров по уровню депозитных ставок - во всяком случае, валютных. Вроде бы в рейтингах надежности банк достаточно высоко, и в нем держала свои деньги Леди Го.
Как думаете, сюда можно занести скромную сумму (далеко до Фонда)? Понимаю, что Фонд в случае чего компенсирует, но я бы в принципе не хотел с ним взаимодействовать.
Сержик
 
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:10

  Сержик написав:Совершенно неожиданно "Укрэксимбанк" стал одним из лидеров по уровню депозитных ставок - во всяком случае, валютных. Вроде бы в рейтингах надежности банк достаточно высоко, и в нем держала свои деньги Леди Го.
Как думаете, сюда можно занести скромную сумму (далеко до Фонда)? Понимаю, что Фонд в случае чего компенсирует, но я бы в принципе не хотел с ним взаимодействовать.

Если Вас не пугает держать валюту в БСУ, то где же еще.
Ну не в Альянсах, Глобусах и им подобным ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:50

  cds77 написав:Если Вас не пугает держать валюту в БСУ, то где же еще.
Ну не в Альянсах, Глобусах и им подобным ...

А что здесь в любом случае выдадут валютой?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:52

  ruvex написав:А что здесь в любом случае выдадут валютой?

Я же написал
Если Вас не пугает держать валюту в БСУ
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:55

  cds77 написав:
  ruvex написав:А что здесь в любом случае выдадут валютой?

Я же написал
Если Вас не пугает держать валюту в БСУ

Тогда разница между Шариком и Эксимом гипотетическая.

Вспомнился старый анекдот.
Едут грузин и армянин в купе, молчат. Грузин говорит: "Грузины лучше чем
армяне!"
Армянин молчит. Грузин повторяет: "Грузины лучше чем армяне!" Тот опять
молчит. Грузин опять говорит: "Слышишь? Грузины лучше чем армяне!"
Армянин не выдержав: "Чем? Чем??"
Грузин: "Чем, чем... Я же сказал, чем армяне!" :)
Black Jack - White Business
ruvex
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