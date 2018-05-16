ruvex написав:Тогда разница между Шариком и Эксимом только в виртуальном бренде.
Госы и именитые буржуи выдадут валютой если в Украине не наступит экономический апокалипсис т.е. главное страновый риск. А шарики и ролики - это 50 на 50 т.е. ВА может быть хоть завтра, хотя может и не быть, как в русской рулетке. Здесь в геометрической прогрессии возростают риски.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Размеры кэшбека у Укрєксимбанка, конечно, впечатляют, но останавливает, что карты не бесплатные. Однако, такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падает Подскажите, вот в этой таблице - https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf - в первой строке указаны сроки действия карт, а потом указаны суммы за обслуживание, при этом заголовок напротив этих сумм - "обслуживание в течение первого срока действия карты". Это означает, что суммы указаны не за год, а за весь срок действия карты? Скажем, у MasterCard Debit PayPass указан срок 3 года и плата 300 грн, то это 300 грн. за три года, т.е. по 100 грн/год? Если да, то даже в таком случае дороговато как-то: Infinite - 10000, Platinum - 3500, Gold - 1200/2 года=600. На фоне их на первый взгляд неплохо выглядит Classic за 300 грн за 3 года, но у него только 2% кэшбек. Несколько другая картина с тарифами на обслуживание карт, если есть открытый депозит. И тут напрашивается хитро.опый вопрос. В таблице ничего не сказано про требования к депозиту, при наличии которого снижается плата за обслуживание той или иной карты. Это означает, что подходит любой депозит? Скажем, достаточно открыть депозит всего на 500 грн на 184 дня или депозит на 30 000 грн, но всего на 7 дней, чтоб получить карту Gold или Platinum по сниженной цене? И еще парочку технических деталей: 1. Я правильно понял, что 2, 3, 5 и 7% - это уже чистыми, никаких больше налогов? 2. Какой курс обмена? Скажем, купил на 1000 грн. по карте Платинум (5%), получил 50 баллов. Захотел сертификат Ашана. На 50 баллов получаю сертификат на 50 грн., так? 3. Кроме Ашана, ничего мне подходящего не увидел (машины нет, мобилу пополняю авансом на весь год). Какие предлагаются номиналы сертификатов Ашана? Надеюсь, минимальный не слишком огромный, типа 500 грн и больше. 4. Я так понимаю, что с этими бонусами (а не деньгами) велика вероятность накопить кучу бонусов, а поменять будет не на что? Часто так бывает, что выбирать особо не из чего?
candidat смотрите там есть возможность карты получить бесплатно при наличии депо. Причем депо можно разместить и на неделю и получить к примеру голд на 2 года. Только не смотрите мастеры - в бонусной программе Симы участвует только Виза. А по Вашим вопросам 1. Да чистыми. Вы ведь получаете не живые деньги а бонусы. А бонусы налогообложению не подлежат. 2. Курс обмена указан в личном кабинете. И как правило он 1 бонус = 1 грн. Но бывает и немного не так. К примеру пополняшка на 100 грн. мобильных операторов стоит 102 бонуса (2 бонуса как бы плата за услуги) 3. Были Ашановское сертификаты по 200. Еще недавно были - сейчас только по питьсот ;(. 4. В принципе случится может все. Кроме того по мере того как программа становится популярнее и пользователей становится больше гарантировать вам никто ничего не сможе. А как оно будет в дальнейшем - будем посмотреть.