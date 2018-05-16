Додано: Чет 17 тра, 2018 14:59

Размеры кэшбека у Укрєксимбанка, конечно, впечатляют, но останавливает, что карты не бесплатные. Однако, такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падаетПодскажите, вот в этой таблице -- в первой строке указаны сроки действия карт, а потом указаны суммы за обслуживание, при этом заголовок напротив этих сумм - "обслуживание в течение первого срока действия карты". Это означает, что суммы указаны не за год, а за весь срок действия карты? Скажем, у MasterCard Debit PayPass указан срок 3 года и плата 300 грн, то это 300 грн. за три года, т.е. по 100 грн/год?Если да, то даже в таком случае дороговато как-то: Infinite - 10000, Platinum - 3500, Gold - 1200/2 года=600. На фоне их на первый взгляд неплохо выглядит Classic за 300 грн за 3 года, но у него только 2% кэшбек.Несколько другая картина с тарифами на обслуживание карт, если есть открытый депозит. И тут напрашивается хитро.опый вопрос. В таблице ничего не сказано про требования к депозиту, при наличии которого снижается плата за обслуживание той или иной карты. Это означает, что подходит любой депозит? Скажем, достаточно открыть депозит всего на 500 грн на 184 дня или депозит на 30 000 грн, но всего на 7 дней, чтоб получить карту Gold или Platinum по сниженной цене?И еще парочку технических деталей:1. Я правильно понял, что 2, 3, 5 и 7% - это уже чистыми, никаких больше налогов?2. Какой курс обмена? Скажем, купил на 1000 грн. по карте Платинум (5%), получил 50 баллов. Захотел сертификат Ашана. На 50 баллов получаю сертификат на 50 грн., так?3. Кроме Ашана, ничего мне подходящего не увидел (машины нет, мобилу пополняю авансом на весь год). Какие предлагаются номиналы сертификатов Ашана? Надеюсь, минимальный не слишком огромный, типа 500 грн и больше.4. Я так понимаю, что с этими бонусами (а не деньгами) велика вероятность накопить кучу бонусов, а поменять будет не на что? Часто так бывает, что выбирать особо не из чего?