Варіант квитанція про зняття від Пишки Сімці не підходить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26
По маркетам предлагается всего 4 вида сертификатов:
Ашан-200, Ашан-500, Сельпо-200, Сельпо-500.
Каждый из них то появляется, то пропадает.
Бывает, что нет никаких. Бывало (нечасто) что были все.
На данный момент есть только Ашан-500 и Сельпо-500
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:28
Я пока не знаю случаев зверства финмона Симы. Но идею с пондом озвучила при мне одна из менагерш Симы )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:56
У меня прокатил чек привата о снятии с карты + ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:58
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:05
Re: Укрексiмбанк
Извините когда отвечал на Ваше сообщение не увидел эти Ваши вопросы. Для каждого типа карт для их бесплатности сумма Ваших депозитах во всех валютах должна превышать определенный уровень. + чтобы получить карту в определенной валюте должен быть и хотя бы 1 депо в этой валюте. К примеру чтобы получить голд в гривне - я разместил 30000 грн. на 7 дней, а поскольку у меня уже был депо в USD и его сумма позволяла мне оформить голд - то я и получил гривневый голд на 2 года.
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