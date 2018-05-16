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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
clientage написав:
Платину на год выдают. А финмону приносите платёжки по выплатам от ФГВФЛ за последние три года ))
Варіант квитанція про зняття від Пишки Сімці не підходить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26
candidat написав:
Какие предлагаются номиналы сертификатов Ашана?
По маркетам предлагается всего 4 вида сертификатов:
Ашан-200, Ашан-500, Сельпо-200, Сельпо-500.
Каждый из них то появляется, то пропадает.
Бывает, что нет никаких. Бывало (нечасто) что были все.
На данный момент есть только Ашан-500 и Сельпо-500
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mustbe
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:28
Я пока не знаю случаев зверства финмона Симы. Но идею с пондом озвучила при мне одна из менагерш Симы )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:56
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Платину на год выдают. А финмону приносите платёжки по выплатам от ФГВФЛ за последние три года ))
Варіант квитанція про зняття від Пишки Сімці не підходить?
У меня прокатил чек привата о снятии с карты + ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.
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Flamingo
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:58
vollena71 написав: Flamingo написав:candidat
смотрите там есть возможность карты получить бесплатно при наличии депо.
Пополнение таких карт безналом, в т.ч. р2р 1%.
Но в зоне 24/7 стоит банкомат с кэш-ином. Зачисление нала без комиса.
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Flamingo
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:05
candidat написав:
Несколько другая картина с тарифами на обслуживание карт, если есть открытый депозит. И тут напрашивается хитро.опый вопрос. В таблице ничего не сказано про требования к депозиту, при наличии которого снижается плата за обслуживание той или иной карты. Это означает, что подходит любой депозит? Скажем, достаточно открыть депозит всего на 500 грн на 184 дня или депозит на 30 000 грн, но всего на 7 дней, чтоб получить карту Gold или Platinum по сниженной цене?
Извините когда отвечал на Ваше сообщение не увидел эти Ваши вопросы. Для каждого типа карт для их бесплатности сумма Ваших депозитах во всех валютах должна превышать определенный уровень. + чтобы получить карту в определенной валюте должен быть и хотя бы 1 депо в этой валюте. К примеру чтобы получить голд в гривне - я разместил 30000 грн. на 7 дней, а поскольку у меня уже был депо в USD и его сумма позволяла мне оформить голд - то я и получил гривневый голд на 2 года.
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Flamingo
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:08
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Платину на год выдают. А финмону приносите платёжки по выплатам от ФГВФЛ за последние три года ))
Варіант квитанція про зняття від Пишки Сімці не підходить?
У меня прокатил чек привата о снятии с карты + ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.
чью декларацию?
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v57
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:19
Flamingo написав:
+ ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.
Якщо схема працює - дайте посилання на декларацію, можливо, ще хтось скористається
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V2
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:21
Flamingo написав:
Но в зоне 24/7 стоит банкомат с кэш-ином. Зачисление нала без комиса.
Ага, и таких зон в Киеве - аж одна, около Владимирского рынка
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mustbe
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:38
v57 написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Варіант квитанція про зняття від Пишки Сімці не підходить?
У меня прокатил чек привата о снятии с карты + ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.
чью декларацию?
Свою конечно:)
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Flamingo
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