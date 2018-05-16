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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:40

  V2 написав:
  Flamingo написав:+ ссылка на декларацию на сайте НАЗКа за прошлый год.


Якщо схема працює - дайте посилання на декларацію, можливо, ще хтось скористається :mrgreen:

Сорри но там мои фио и Инн так что кому-то другому воспользоваться не получится ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:41

  mustbe написав:
  Flamingo написав:Но в зоне 24/7 стоит банкомат с кэш-ином. Зачисление нала без комиса.

Ага, и таких зон в Киеве - аж одна, около Владимирского рынка

В моем городе тоже одна. В аккурат в одной остановке от дома
Flamingo
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Повідомлень: 489
З нами з: 20.03.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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  #<1 ... 449450451452
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