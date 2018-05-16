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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:41
mustbe написав: Flamingo написав:
Но в зоне 24/7 стоит банкомат с кэш-ином. Зачисление нала без комиса.
Ага, и таких зон в Киеве - аж одна, около Владимирского рынка
В моем городе тоже одна. В аккурат в одной остановке от дома
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Flamingo
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
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|
+ Додати
тему
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Відповісти
на тему