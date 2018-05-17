Сорри но там мои фио и Инн так что кому-то другому воспользоваться не получится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:40
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:41
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:58
Подскажите как определить дату проводки по счету?
1.
дата документа 17.05.18
дата оплаты 18,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
2. дата документа 19.05.18
дата оплаты 19,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
3. дата документа 21.05.18
дата оплаты 21,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
Эти операции провелись?
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:17
Andi_30
Если желтым - то еще не провелось, обычно проводится за 1-2 рабочих дня после совершения операции, если операция за границей то бывает на день дольше.
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