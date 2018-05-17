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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:41
mustbe написав: Flamingo написав:
Но в зоне 24/7 стоит банкомат с кэш-ином. Зачисление нала без комиса.
Ага, и таких зон в Киеве - аж одна, около Владимирского рынка
В моем городе тоже одна. В аккурат в одной остановке от дома
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Flamingo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:58
Подскажите как определить дату проводки по счету?
1.
дата документа 17.05.18
дата оплаты 18,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
2. дата документа 19.05.18
дата оплаты 19,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
3. дата документа 21.05.18
дата оплаты 21,05,18
Светит желтым - Операції відкритих днів.
Эти операции провелись?
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Andi_30
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:17
Andi_30
Если желтым - то еще не провелось, обычно проводится за 1-2 рабочих дня после совершения операции, если операция за границей то бывает на день дольше.
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antey718
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:43
antey718 написав:Andi_30
Если желтым - то еще не провелось, обычно проводится за 1-2 рабочих дня после совершения операции, если операция за границей то бывает на день дольше.
дата документа 17.05.18 - это дата операции
дата оплаты 18,05,18 - это что за дата?
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Andi_30
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:51
Andi_30 написав: antey718 написав:Andi_30
Если желтым - то еще не провелось, обычно проводится за 1-2 рабочих дня после совершения операции, если операция за границей то бывает на день дольше.
дата документа 17.05.18 - это дата операции
дата оплаты 18,05,18 - это что за дата?
Дата оплаты - дата списания, если операция проведена по счету, иначе может показывать дату совершения операции или текущую дату.
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antey718
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:21
Саме так, буде показувати поточну дату доки не відбудеться фактичне проведення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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