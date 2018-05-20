семидневную свиноту спалили )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:49
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:59
Re: Укрексiмбанк
та шо с той платины? Тут же Инфиня нужна.Я даже ГИОЦ за -2% против +7% потом не гнушаюсь
Ипать - так королеву©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:03
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:05
Re: Укрексiмбанк
есть еще секрет- она не на меня оформлена,но я ее юзаю.Но то таке...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:10
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