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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:49

  Яша написав:Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней


семидневную свиноту спалили )
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:59

Re: Укрексiмбанк

та шо с той платины? Тут же Инфиня нужна.Я даже ГИОЦ за -2% против +7% потом не гнушаюсь
Ипать - так королеву©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:03

Re: Укрексiмбанк

  Мизантрóп написав:Инфиня

Щасливі власники тут себе не афішують.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:05

Re: Укрексiмбанк

есть еще секрет- она не на меня оформлена,но я ее юзаю.Но то таке...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:10

  Мизантрóп написав:есть еще секрет- она не на меня оформлена,но я ее юзаю.Но то таке...

Напиіть в ПП де юзаєте...якщо не секрет? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:40

  Яша написав:Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней

шаровые это те которые со скидкой или которые вообще бесплатно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36

Re: Укрексiмбанк

  mephala написав:шаровые это те которые со скидкой или которые вообще бесплатно?
Бесплатно на год при определенной суме депо...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:15

по 7 дневному депо теперь минимальная сумма 30к грн
J
 
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