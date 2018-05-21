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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:49
Яша написав:
Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней
семидневную свиноту спалили )
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:59
та шо с той платины? Тут же Инфиня нужна.Я даже ГИОЦ за -2% против +7% потом не гнушаюсь
Ипать - так королеву©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 21 тра, 2018 17:03
Мизантрóп написав:
Инфиня
Щасливі власники тут себе не афішують.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 17:05
есть еще секрет- она не на меня оформлена,но я ее юзаю.Но то таке...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 21 тра, 2018 17:10
Мизантрóп написав:
есть еще секрет- она не на меня оформлена,но я ее юзаю.Но то таке...
Напиіть в ПП де юзаєте...якщо не секрет?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 18:40
Яша написав:
Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней
шаровые это те которые со скидкой или которые вообще бесплатно?
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mephala
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36
mephala написав:
шаровые это те которые со скидкой или которые вообще бесплатно?
Бесплатно на год при определенной суме депо...
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Flamingo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:15
по 7 дневному депо теперь минимальная сумма 30к грн
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J
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