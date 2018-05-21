Жирно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:17
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:31
добре що не 0.01 як у Єуропе..
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