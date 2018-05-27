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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:17

  J написав:
  cds77 написав:
  J написав:по 7 дневному депо теперь минимальная сумма 30к грн

Так у них по всех депо от 30к грн, зачем им нищеброды нужны.
Вот только ставки не ахти.

я успел разместить 10к под 0,1% годовых


Жирно. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:31

добре що не 0.01 як у Єуропе..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:48

Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24

  mustbe написав:Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку


я открыл допку за 250 грн. для таких случаев, когда по основной израсходован лимит пятипроцентных начислений.
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