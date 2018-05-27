Жирно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:17
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:31
добре що не 0.01 як у Єуропе..
+50грн !
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:48
Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24
я открыл допку за 250 грн. для таких случаев, когда по основной израсходован лимит пятипроцентных начислений.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:02
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:12
я открыл депо на 7 дней и заказал платину .. через 7 дней пришла карта и закончился депо который на нее же и упал ) получил карту - теперь можно год ее юзать.
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