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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:17
J написав: cds77 написав: J написав:
по 7 дневному депо теперь минимальная сумма 30к грн
Так у них по всех депо от 30к грн, зачем им нищеброды нужны.
Вот только ставки не ахти.
я успел разместить 10к под 0,1% годовых
Жирно.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:31
добре що не 0.01 як у Єуропе..
+50грн !
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:48
Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
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mustbe
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24
mustbe написав:
Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
я открыл допку за 250 грн. для таких случаев, когда по основной израсходован лимит пятипроцентных начислений.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:02
IMPRINTER написав: Яша написав:
Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней
семидневную свиноту спалили )
А 7 дней депо и 1050 грн. годовой оплаты за Платину осталась?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:12
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав: Яша написав:
Теперь шаровые платины только для депо от 180 дней
семидневную свиноту спалили )
А 7 дней депо и 1050 грн. годовой оплаты за Платину осталась?
я открыл депо на 7 дней и заказал платину .. через 7 дней пришла карта и закончился депо который на нее же и упал ) получил карту - теперь можно год ее юзать.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 16:21
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
я открыл допку за 250 грн. для таких случаев, когда по основной израсходован лимит пятипроцентных начислений.
Я думаю, что вы считали, но мне кажется, что если бонусы не вписываются в лимит по платине настолько, что выгодно даже открыть допку, то имело смысл раскошелится на инфинити.
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M-Audio
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Додано: Пон 28 тра, 2018 16:56
M-Audio написав: IMPRINTER написав: mustbe написав:
Наколядовал в мае 1000 бонусов по одной из платин - таки действительно срезали кешбек по следующим транзакциям.
Так что - лучше не злоупотреблять.
До июня - карта на полку
я открыл допку за 250 грн. для таких случаев, когда по основной израсходован лимит пятипроцентных начислений.
Я думаю, что вы считали, но мне кажется, что если бонусы не вписываются в лимит по платине настолько, что выгодно даже открыть допку, то имело смысл раскошелится на инфинити.
С Платиной(1050грн) разрешают освоить трат на 20К, с допкой(+250) = 40К в мес
С Инфиней (заплатив сверху +3..2000грн) = лимит освоения 25К
Как по мне с Платиной веселее, хотя мона юзать и Голду (нашару для держателей Платины) с лимитом +18К
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:19
А какие изменения вкратце? Кто в курсе?
До Правил програми лояльності EximBonus було внесено зміни. Змінився пункт 5.4 та 5.7. Решта пунктів залишились без змін.
При подальшому користуванні даним Веб-сайтом Ви погоджуєтесь з поточною версією Правил програми лояльності EximBonus.
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ygn
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:35
ygn
Этим изменениям уже 2 мес.
Некоторые мсс выпилили, по ннкоторым ввели ограгичение 100 грн
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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