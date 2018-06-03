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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:11

Re: Укрексiмбанк

В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:13

  valya написав:В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.

если вы заинтерисованы в гарантированном получении суммы то заказывать нужно в любом банке
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:20

  valya написав:В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.


у вас договором предусмотрена выплата на карту я так понимаю.
выплата депо на карту уже является выполнением обязательств банка по договору.
банк не знает где в каком отделении вы будете снимать деньги с этой карты и будете ли вообще это делать.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:59

  valya написав:В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.

Без предупреждения может пролонгироваться, поэтому лучше заяву на непролонгацию написать, тогда деньги днём уже упадут на карту, иначе потеряете время, а деньги могут оказаться недоступны в день снятия в банковское время.
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кому нибудь по операциям после 26 мая начислили бонусы?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:19

  velvet написав:кому нибудь по операциям после 26 мая начислили бонусы?

У меня нема, более 100б зажали за последних 5 дн
Но у них же 10дн по реХламенту на зачисление :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21

  velvet написав:кому нибудь по операциям после 26 мая начислили бонусы?


Тоже глухо после 26...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:29

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Но у них же 10дн по реХламенту на зачисление

вопросов к регламенту нет
просто было чинно и благородно
к хорошему быстро привыкаешь
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velvet
 
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