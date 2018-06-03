В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:11
Re: Укрексiмбанк
В этом заведении 2,5к$ заканчивающегося депо нужно заказывать на выдачу?
Договором предупреждение не предусмотрено.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:13
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:20
у вас договором предусмотрена выплата на карту я так понимаю.
выплата депо на карту уже является выполнением обязательств банка по договору.
банк не знает где в каком отделении вы будете снимать деньги с этой карты и будете ли вообще это делать.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:59
Без предупреждения может пролонгироваться, поэтому лучше заяву на непролонгацию написать, тогда деньги днём уже упадут на карту, иначе потеряете время, а деньги могут оказаться недоступны в день снятия в банковское время.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:07
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:19
У меня нема, более 100б зажали за последних 5 дн
Но у них же 10дн по реХламенту на зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:29
Re: Укрексiмбанк
вопросов к регламенту нет
просто было чинно и благородно
к хорошему быстро привыкаешь
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