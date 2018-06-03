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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:33

Дякую, шановний IMPRINTER !
Колись зустрічав в темі (здається, шановний clientage писав), що є варіанти по ІБ :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:34

V2

Иб платный без вариантов)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45

  IMPRINTER написав:V2

Иб платный без вариантов)

Платный, адназначна :)
Вар-ты есть тока в ОТП-ключе для подтверждения СЭПов(2грн/платёжка) и изменения картлимитов.
У меня на андрюхе, нашару (лимиты на СЭПы 15К х10шт/дн).
Мона ещё просто СМСки подключить, тож нашару (лимиты СЭПов меньше)
А самое курутое -- ОТП-свисток, там анлим по СЭПам кажисть, но залог какой-то сумашедший :)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ing/tarif/
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... g/priladi/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:56

Re: Укрексiмбанк

ДЯКУЮ, Друзі!
Суто теоретично, якщо не ганяти СЕПи, - без ІБ можна обійтися?
СМС-інформування буде достатньо?
V2
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Повідомлень: 5189
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:58

  V2 написав:ДЯКУЮ, Друзі!
Суто теоретично, якщо не ганяти СЕПи, - без ІБ можна обійтися?
СМС-інформування буде достатньо?


Смс подключенное не из иб платное.
Так что дешеале открыть иб и там подключить смс.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Подякував: 203 раз.
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