Дякую, шановний IMPRINTER !
Колись зустрічав в темі (здається, шановний clientage писав), що є варіанти по ІБ
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:33
Дякую, шановний IMPRINTER !
Колись зустрічав в темі (здається, шановний clientage писав), що є варіанти по ІБ
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:34
V2
Иб платный без вариантов)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45
Платный, адназначна
Вар-ты есть тока в ОТП-ключе для подтверждения СЭПов(2грн/платёжка) и изменения картлимитов.
У меня на андрюхе, нашару (лимиты на СЭПы 15К х10шт/дн).
Мона ещё просто СМСки подключить, тож нашару (лимиты СЭПов меньше)
А самое курутое -- ОТП-свисток, там анлим по СЭПам кажисть, но залог какой-то сумашедший
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:56
Re: Укрексiмбанк
ДЯКУЮ, Друзі!
Суто теоретично, якщо не ганяти СЕПи, - без ІБ можна обійтися?
СМС-інформування буде достатньо?
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:58
Смс подключенное не из иб платное.
Так что дешеале открыть иб и там подключить смс.
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