Додано: Вів 05 чер, 2018 10:25

vollena71 написав: Акция «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»

Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:

Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых

Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*

Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*

Господа, не ведитесь на подобные акции - оно того не стоит! Лучше купите сейчас валюту. К концу года курс доллара перевалит за 30, и это при самом благоприятном сценарии. А это чистыми 30 % годовых (или 15 % за 6 месяцев). Укрэксимбанк предлагает разместить гривну на депозите за 1% в месяц чистыми - а это всего лишь 6-7% к концу года, что эквивалентно курсу доллара 27,5 - 27,8.Кстати, а вы не задумывались, почему в Укрэксимбанке минимальные суммы депозитов начинаются от 30 тысяч грн? Всё просто - это тысяча долларов по курсу 30. Суммы меньше штуки баксов Укрэксимбанку не интересны. Да и тариф на Enterexim давно не пересматривался. Когда доллар был по 8 - тариф был 24, потом 36, потом - 72. Короче - 3 бакса с носа за услугу. В перспективе ожидаем 90 грн. Кто желает (кому очень надо) - можете успеть подключиться за 72