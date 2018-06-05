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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:58

  vollena71 написав:Акция «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*

Малувато буде.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:08

  vollena71 написав:Акция «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*

Шо такое, Симушка решила попылесосить грн. под выкуп летом долляра по 24? :mrgreen:
Хай 17% рисует! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:10

Сlientage, кажуть нижче 25,8 американець не просяде...НБУ все буде викупляти. Ні?
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14

У меня чуйка на 25.617, уже застолбил в ДомБух несниж сумму 25617грн на Шарике :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:25

  vollena71 написав:Акция «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*

Господа, не ведитесь на подобные акции - оно того не стоит! Лучше купите сейчас валюту. К концу года курс доллара перевалит за 30, и это при самом благоприятном сценарии. А это чистыми 30 % годовых (или 15 % за 6 месяцев). Укрэксимбанк предлагает разместить гривну на депозите за 1% в месяц чистыми - а это всего лишь 6-7% к концу года, что эквивалентно курсу доллара 27,5 - 27,8.
Кстати, а вы не задумывались, почему в Укрэксимбанке минимальные суммы депозитов начинаются от 30 тысяч грн? Всё просто - это тысяча долларов по курсу 30. Суммы меньше штуки баксов Укрэксимбанку не интересны. Да и тариф на Enterexim давно не пересматривался. Когда доллар был по 8 - тариф был 24, потом 36, потом - 72. Короче - 3 бакса с носа за услугу. В перспективе ожидаем 90 грн. Кто желает (кому очень надо) - можете успеть подключиться за 72
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:09

  Obval_Defoltovich написав:Кстати, а вы не задумывались, почему в Укрэксимбанке минимальные суммы депозитов начинаются от 30 тысяч грн?

потому что оформление занимает час времени, два депа в разных валютах - 2 часа
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 00:22

  J написав:
  Obval_Defoltovich написав:Кстати, а вы не задумывались, почему в Укрэксимбанке минимальные суммы депозитов начинаются от 30 тысяч грн?

потому что оформление занимает час времени, два депа в разных валютах - 2 часа


Це якщо пощастить. Обслуговування дійсно кошмарне, із 5 працівників на Бульварно-Кудравській (колишня Воровська) працює 1,2 і то в темпі старої черепахи Тортілли :oops:
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:45

Кому-нибудь начислили бонусы за покупки 27 мая? Еще конечно есть запас по регламенту: 10 рабочих дней с момента проводки (29-30 мая). Но если бонусов не будет до 13-го июня, то гаплык программе. Была задержка 4-6 дней и в начале прошлого месяца, но сейчас прошло уже 10 календарных дней.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:51

ygn

Может там надо каждый день нажимать кнопочку для расчета бонусов, и специальнообученый человек который этим занимается ушел в отпуск :D
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:04

  vollena71 написав:Акция «Выбирайте свою жемчужину депозитов!»
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*


А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано:
стаття 26...
4. Фонд не відшкодовує кошти:
...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
iamdimon
 
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