iamdimon написав:vollena71 написав:Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*
А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано:
стаття 26...
4. Фонд не відшкодовує кошти:
...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
Индивидуальный это когда лично вам ставку придумали.
А этот для всех только акционным обозвали для заманухи.
Ну и не будет ВА в этом банке в данные сроки.