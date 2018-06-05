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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30

  iamdimon написав:
  vollena71 написав:Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях:
Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых
Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%*
Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*


А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано:
стаття 26...
4. Фонд не відшкодовує кошти:
...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;


Индивидуальный это когда лично вам ставку придумали.
А этот для всех только акционным обозвали для заманухи.
Ну и не будет ВА в этом банке в данные сроки.
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