vollena71 написав:Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях: Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%* Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*
А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано: стаття 26... 4. Фонд не відшкодовує кошти: ...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
Индивидуальный это когда лично вам ставку придумали. А этот для всех только акционным обозвали для заманухи. Ну и не будет ВА в этом банке в данные сроки.
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях: Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%* Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*
А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано: стаття 26... 4. Фонд не відшкодовує кошти: ...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
Укрэксимбанк является участником ФГВФЛ чисто формально. Вероятность для его клиентов стать клиентами ФГВФЛ практически равна нулю. Это важный системообразующий банк, имеющий высокую репутацию на внешних мировых рынках, и держать в нем суммы, значительно превышающие планку фонда, совершенно безопасно. Всегда всё отдадут в валюте вклада, без предзаказов, вынесут из хранилища. Быстрее накроется вся банковская система, чем этот банк. Ну, если не случится какой-нибудь суверенный дефолт. Тогда Укрэксим ляжет последним. Качество обслуживания, а также скорость обслуживания не являются недостатком. Некоторые банки в этом плане умеют заворожить клиента качеством и скоростью, предложить ему чашечку кофе, но надежность таких банков вызывает большие сомнения. Цыгане тоже умеют использовать подход к клиенту. Причем всё происходит настолько быстро, что клиент даже не заметит, как его обворовали. Результат может оказаться плачевным.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Клиенты, которые в период с 01.06.2018 по 30.08.2018 включительно заключат новые договора банковского вклада в национальной валюте, получат акционную процентную ставку на таких условиях: Вид вклада Срок, дней Сума вклада, грн. Процентная ставка, годовых Классический срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 15%* Прибыльный срочный 184-275 от 30 тыс. грн. 14%*
А под Фонд попадает данные акционные ставки по депозитам? Ведь в законе про фонд четко прописано: стаття 26... 4. Фонд не відшкодовує кошти: ...7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
и где вы увидели в них хоть малейший намек на индивидуальность? 100% публичные условия надбавок доступные не только для вас одного единстввенного
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mustbe написав:В цитируемых строках нет ни слова про гос.банк. Только о том, какой он "системообразующий" и "имеющий высокую репутацию", какой собсно была и Дельта. До тех пор, пока не сдохла
главное и единственно преимущество то что эксим это госбанк.
Попробуй найти в этом потоке мысли одно-единственное слово: "госбанк", которое бы расставило всё по местам
Укрэксимбанк является участником ФГВФЛ чисто формально. Вероятность для его клиентов стать клиентами ФГВФЛ практически равна нулю. Это важный системообразующий банк, имеющий высокую репутацию на внешних мировых рынках, и держать в нем суммы, значительно превышающие планку фонда, совершенно безопасно. Всегда всё отдадут в валюте вклада, без предзаказов, вынесут из хранилища. Быстрее накроется вся банковская система, чем этот банк. Ну, если не случится какой-нибудь суверенный дефолт. Тогда Укрэксим ляжет последним. Качество обслуживания, а также скорость обслуживания не являются недостатком. Некоторые банки в этом плане умеют заворожить клиента качеством и скоростью, предложить ему чашечку кофе, но надежность таких банков вызывает большие сомнения. Цыгане тоже умеют использовать подход к клиенту. Причем всё происходит настолько быстро, что клиент даже не заметит, как его обворовали. Результат может оказаться плачевным.