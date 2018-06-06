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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:49

Эксим прокакался, приехали бонусы
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:07

  mustbe написав:В цитируемых строках нет ни слова про гос.банк.
Только о том, какой он "системообразующий" и "имеющий высокую репутацию", какой собсно была и Дельта.
До тех пор, пока не сдохла

Да ну! не гоните на Эксим. Там все наши депутаты, министры и чиновники обслуживаются, и глава НБУ в том числе. Не в Ощаде, а именно в Эксиме. Ну не будут же они рубить сук, на котором сидят.
Интересно - для кого-то здесь новость, что Укрэксимбанк - государственный с долей 100% в лице Кабмина?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:36

  Obval_Defoltovich написав:Интересно - для кого-то здесь новость, что Укрэксимбанк - государственный с долей 100% в лице Кабмина?

новость что в лице Кабмина :oops:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:52

  J написав:
  Obval_Defoltovich написав:Интересно - для кого-то здесь новость, что Укрэксимбанк - государственный с долей 100% в лице Кабмина?

новость что в лице Кабмина :oops:

Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів
http://eximb.com/ukr/about/
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:00

Re: Укрексiмбанк

  Obval_Defoltovich написав:Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство
Публичне на Тверской))
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:07

  Obval_Defoltovich написав:Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів
http://eximb.com/ukr/about/

Интересно, что это значит с юридической точки зрения?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:11

  M-Audio написав:
  Obval_Defoltovich написав:Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів
http://eximb.com/ukr/about/

Интересно, что это значит с юридической точки зрения?

Кабинет Министров Украины владеет 100% акций этого финансового учреждения.
А наш Кабмин - типа, лицо государства.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:19

  M-Audio написав:
  Obval_Defoltovich написав:Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів
http://eximb.com/ukr/about/

Интересно, что это значит с юридической точки зрения?

Ну типа оч. ответсвенный аХционер у этой банки, на уровне атветственности вот как за бытиё пересичного щас отвечает, в т.ч. за свет, за газ, за отопление, за з/п :lol: :lol:
Но все вклады харантируются в перделах понда :idea: Эт тоже нуна панимать :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:22

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Но все вклады харантируются в перделах понда Эт тоже нуна панимать


чому в пределах фонда (200К) якщо це держ банк?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26

  greenozon написав:
  clientage написав:Но все вклады харантируются в перделах понда Эт тоже нуна панимать


чому в пределах фонда (200К) якщо це держ банк?

Патамуша ток Ощад харантируется Державой. А др. банки (газмяс и бегемот) с госучастием являются рядовыми участниками ФГВФО
Просто надёжность Симы настока высока, шо мона и рискнуть...но я бы не советовал, особенно в смуту :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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