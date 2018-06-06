mustbe написав:В цитируемых строках нет ни слова про гос.банк. Только о том, какой он "системообразующий" и "имеющий высокую репутацию", какой собсно была и Дельта. До тех пор, пока не сдохла
Да ну! не гоните на Эксим. Там все наши депутаты, министры и чиновники обслуживаются, и глава НБУ в том числе. Не в Ощаде, а именно в Эксиме. Ну не будут же они рубить сук, на котором сидят. Интересно - для кого-то здесь новость, что Укрэксимбанк - государственный с долей 100% в лице Кабмина?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich написав:Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів http://eximb.com/ukr/about/
Интересно, что это значит с юридической точки зрения?
Ну типа оч. ответсвенный аХционер у этой банки, на уровне атветственности вот как за бытиё пересичного щас отвечает, в т.ч. за свет, за газ, за отопление, за з/п Но все вклады харантируются в перделах понда Эт тоже нуна панимать
clientage написав:Но все вклады харантируются в перделах понда Эт тоже нуна панимать
чому в пределах фонда (200К) якщо це держ банк?
Патамуша ток Ощад харантируется Державой. А др. банки (газмяс и бегемот) с госучастием являются рядовыми участниками ФГВФО Просто надёжность Симы настока высока, шо мона и рискнуть...но я бы не советовал, особенно в смуту
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.