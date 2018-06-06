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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26

greenozon http://www.fg.gov.ua/uchasnyky-fondu
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40

Re: Укрексiмбанк

У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:53

  Яша написав:У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?


Думаю у всех. Нужно бомбить поддержку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:56

  Яша написав:У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?

Да, 30го у меня платежей не было, а таак с 31 по 2е потеряно 41,115 бонусов в пределах обещаной 1000 :evil:
По выписке все эти "потеряные" провелись 4го. Я денёк ещё понаблюдаю :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:03

Re: Укрексiмбанк

Написал в поддержку https://bonus.eximb.com/ru/contact_us
И вам советую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 457458459460
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