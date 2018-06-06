|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26
greenozon
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40
Re: Укрексiмбанк
У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:53
Думаю у всех. Нужно бомбить поддержку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:56
Да, 30го у меня платежей не было, а таак с 31 по 2е потеряно 41,115 бонусов в пределах обещаной 1000
По выписке все эти "потеряные" провелись 4го. Я денёк ещё понаблюдаю
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:03
Re: Укрексiмбанк
Написал в поддержку
И вам советую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
|