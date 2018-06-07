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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26

greenozon http://www.fg.gov.ua/uchasnyky-fondu
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40

Re: Укрексiмбанк

У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:53

  Яша написав:У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?


Думаю у всех. Нужно бомбить поддержку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:56

  Яша написав:У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?

Да, 30го у меня платежей не было, а таак с 31 по 2е потеряно 41,115 бонусов в пределах обещаной 1000 :evil:
По выписке все эти "потеряные" провелись 4го. Я денёк ещё понаблюдаю :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:03

Re: Укрексiмбанк

Написал в поддержку https://bonus.eximb.com/ru/contact_us
И вам советую.

Ответ пришёл.
"Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!"
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 07 чер, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:53

Re: Укрексiмбанк

Мне было проще позвонить. Ответ тот же
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54

  Фантом написав:Написал в поддержку https://bonus.eximb.com/ru/contact_us
И вам советую.

Ответ пришёл. "Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!"

Мне тоже пришел, при этом в обращении дату списания указывала сразу, т.е. даже не читали
Согласно правилам Программы (раздел 5, п. 5.11) "Бонусы начисляются в течение 10 рабочих дней с даты проведения Платежной системой расчета с Банком". Дата проведения Платежной системой расчета с Банком - это дата списания денег с Вашего счета, для каждой транзакции может быть разная. Дату списания Вы можете уточнить у Банка по номеру 0800504450. Если в течение этих 10 дней Вам не будут начислены бонусы, пожалуйста, сообщите нам об этом любым удобным для Вас способом. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:26

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:V2

Иб платный без вариантов)

Платный, адназначна :)
Вар-ты есть тока в ОТП-ключе для подтверждения СЭПов(2грн/платёжка) и изменения картлимитов.
У меня на андрюхе, нашару (лимиты на СЭПы 15К х10шт/дн).
Мона ещё просто СМСки подключить, тож нашару (лимиты СЭПов меньше)
А самое курутое -- ОТП-свисток, там анлим по СЭПам кажисть, но залог какой-то сумашедший :)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ing/tarif/
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... g/priladi/

А когда эти 72 грн. брать должны? А то я пока не платил вроде. Тут https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... nking/app/ есть птичка для премиум клиентов (платина +), которая со слов менеджеров как-будто позволяет без оплаты юзать. Или я не прав?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:29

  Яша написав:У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?

Не начислены также, а пришли только за 3 и 4.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 963
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Подякував: 106 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47

  kreuz написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:V2

Иб платный без вариантов)

Платный, адназначна :)
Вар-ты есть тока в ОТП-ключе для подтверждения СЭПов(2грн/платёжка) и изменения картлимитов.
У меня на андрюхе, нашару (лимиты на СЭПы 15К х10шт/дн).
Мона ещё просто СМСки подключить, тож нашару (лимиты СЭПов меньше)
А самое курутое -- ОТП-свисток, там анлим по СЭПам кажисть, но залог какой-то сумашедший :)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ing/tarif/
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... g/priladi/

А когда эти 72 грн. брать должны? А то я пока не платил вроде. Тут https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... nking/app/ есть птичка для премиум клиентов (платина +), которая со слов менеджеров как-будто позволяет без оплаты юзать. Или я не прав?

раньше плату за ИБ брали до его подключения...
для платины и выше - ИБ бесплатный...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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