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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26
greenozon
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40
Re: Укрексiмбанк
У меня бонусы с 30.05 по 2.06 не начислены. С 3.06 поприходили. У кого-то еще есть такие непонятки?
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:53
Думаю у всех. Нужно бомбить поддержку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:56
Да, 30го у меня платежей не было, а таак с 31 по 2е потеряно 41,115 бонусов в пределах обещаной 1000
По выписке все эти "потеряные" провелись 4го. Я денёк ещё понаблюдаю
Востаннє редагувалось clientage в Чет 07 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:03
Re: Укрексiмбанк
Написал в поддержку
И вам советую.
Ответ пришёл.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 07 чер, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:53
Re: Укрексiмбанк
Мне было проще позвонить. Ответ тот же
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54
Мне тоже пришел, при этом в обращении дату списания указывала сразу, т.е. даже не читали
Согласно правилам Программы (раздел 5, п. 5.11) "Бонусы начисляются в течение 10 рабочих дней с даты проведения Платежной системой расчета с Банком". Дата проведения Платежной системой расчета с Банком - это дата списания денег с Вашего счета, для каждой транзакции может быть разная. Дату списания Вы можете уточнить у Банка по номеру 0800504450. Если в течение этих 10 дней Вам не будут начислены бонусы, пожалуйста, сообщите нам об этом любым удобным для Вас способом. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:26
А когда эти 72 грн. брать должны? А то я пока не платил вроде. Тут
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:29
Не начислены также, а пришли только за 3 и 4.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47
раньше плату за ИБ брали до его подключения...
для платины и выше - ИБ бесплатный...
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