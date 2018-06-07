Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54

Фантом написав: Написал в поддержку https://bonus.eximb.com/ru/contact_us

И вам советую.



Ответ пришёл. "Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!" Написал в поддержкуИ вам советую.Ответ пришёл. "Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!"

Мне тоже пришел, при этом в обращении дату списания указывала сразу, т.е. даже не читалиСогласно правилам Программы (раздел 5, п. 5.11) "Бонусы начисляются в течение 10 рабочих дней с даты проведения Платежной системой расчета с Банком". Дата проведения Платежной системой расчета с Банком - это дата списания денег с Вашего счета, для каждой транзакции может быть разная. Дату списания Вы можете уточнить у Банка по номеру 0800504450. Если в течение этих 10 дней Вам не будут начислены бонусы, пожалуйста, сообщите нам об этом любым удобным для Вас способом. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!