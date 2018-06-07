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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50
velvet написав:
для платины и выше - ИБ бесплатный...
это где написано?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:38
J написав: velvet написав:
для платины и выше - ИБ бесплатный...
это где написано?
присоединяюсь к вопросу
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