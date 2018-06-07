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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50

  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?
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Повідомлень: 3983
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:38

  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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Подякували: 5462 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:30

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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На сайте Укрэксима такой информации нет, но когда я в феврале оформлял себе платинум и спросил у специалиста какие привилегии я теперь от банка смогу получать, мне было озвучено, что ИБ для меня теперь бесплатный и мне сразу активировали мой старый ИБ, которым я не пользовался до этого года два, денег с меня при этом никаких не брали, с карточного счёта ничего не списали, раньше если я не вносил абонплату за следующий год - доступ в ИБ блокировали...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:16

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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Судя по таблице на сайте для карт от платины и выше:
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