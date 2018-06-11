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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50

  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:38

  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:30

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


присоединяюсь к вопросу

На сайте Укрэксима такой информации нет, но когда я в феврале оформлял себе платинум и спросил у специалиста какие привилегии я теперь от банка смогу получать, мне было озвучено, что ИБ для меня теперь бесплатный и мне сразу активировали мой старый ИБ, которым я не пользовался до этого года два, денег с меня при этом никаких не брали, с карточного счёта ничего не списали, раньше если я не вносил абонплату за следующий год - доступ в ИБ блокировали...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:16

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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Судя по таблице на сайте для карт от платины и выше:
Безкоштовне підключення до інтернет-банкінгу Enter EXIM

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:45

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  velvet написав:для платины и выше - ИБ бесплатный...

это где написано?


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при последовательности действий:
размещение депо -->подождать получение карты (платины) --> подключение ИБ (бесплатно).

А если всё и сразу (т.е в один день), то будет 72 грн )))
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:56

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:
  J написав:
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при последовательности действий:
размещение депо -->подождать получение карты (платины) --> подключение ИБ (бесплатно).

А если всё и сразу (т.е в один день), то будет 72 грн )))


Неа, не будет.
Но вобще, человеческий фактор рулит.
Завтыкают, снимут 72 грн. Тарифы покажешь, сторнируют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:04

За червень Сіиабонус не капає. Шо робить? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:20

  Квесторе_поверніться написав:За червень Сіиабонус не капає. Шо робить? :(

Савсем охренели!
Предлагаю взять кастрюли и постучать об ступеньки своего отделения :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 458459460461
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