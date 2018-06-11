это где написано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:38
присоединяюсь к вопросу
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:30
На сайте Укрэксима такой информации нет, но когда я в феврале оформлял себе платинум и спросил у специалиста какие привилегии я теперь от банка смогу получать, мне было озвучено, что ИБ для меня теперь бесплатный и мне сразу активировали мой старый ИБ, которым я не пользовался до этого года два, денег с меня при этом никаких не брали, с карточного счёта ничего не списали, раньше если я не вносил абонплату за следующий год - доступ в ИБ блокировали...
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:16
Судя по таблице на сайте для карт от платины и выше:
Безкоштовне підключення до інтернет-банкінгу Enter EXIM
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Додано: Суб 09 чер, 2018 21:45
при последовательности действий:
размещение депо -->подождать получение карты (платины) --> подключение ИБ (бесплатно).
А если всё и сразу (т.е в один день), то будет 72 грн )))
...
Додано: Суб 09 чер, 2018 21:56
Неа, не будет.
Но вобще, человеческий фактор рулит.
Завтыкают, снимут 72 грн. Тарифы покажешь, сторнируют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:20
Савсем охренели!
Предлагаю взять кастрюли и постучать об ступеньки своего отделения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:01
Прошло 4 дня. Никто ничего не пересчитал.
Давайте бомбить. 10 дней после покупок прошло в любом случае.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:08
Re: Укрексiмбанк
Благодарим Вас за обращение.
Представитель службы поддержки свяжется с Вами в течение 3 рабочих дней.
... делайте хоть что-нибудь!
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