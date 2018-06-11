Фантом написав:Фантом написав:Написал в поддержку
https://bonus.eximb.com/ru/contact_us
И вам советую.
Ответ пришёл."Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!"
Прошло 4 дня. Никто ничего не пересчитал.
Давайте бомбить. 10 дней после покупок прошло в любом случае.
Нет, не прошло еще.
Бонуси нараховуються протягом 10 робочих днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.
У меня дата списания по этим операциям 01.06, т.е крайний срок 15.06.