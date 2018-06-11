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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:14

  Фантом написав:
  Фантом написав:Написал в поддержку https://bonus.eximb.com/ru/contact_us
И вам советую.

Ответ пришёл.
"Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайщее время. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!"


Прошло 4 дня. Никто ничего не пересчитал.
Давайте бомбить. 10 дней после покупок прошло в любом случае.


Нет, не прошло еще.

Бонуси нараховуються протягом 10 робочих днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

У меня дата списания по этим операциям 01.06, т.е крайний срок 15.06.
antey718
 
Повідомлень: 141
З нами з: 03.08.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:34

Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайшие дни. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
Седня очередную отмазку прислали. У меня последняя выплата есть за 04/06/18.

Раньше начисляли бонусы даж раньше чем проводка по счету в ИБ отображалась.
Сдулись?
Решил пока карту не пополнять
Вернусь под крылышко к Аллюсику, Таське -- у них летние аХции... ну и Моня на подхвате будет.
Ненадёжная эта Сима оказалась, даж полгода не продержалась. Не сруки Симе в ритейле работать :( :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24571
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1966 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
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  #<1 ... 459460461462
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