Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайшие дни. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
Седня очередную отмазку прислали. У меня последняя выплата есть за 04/06/18.
Раньше начисляли бонусы даж раньше чем проводка по счету в ИБ отображалась. Сдулись? Решил пока карту не пополнять Вернусь под крылышко к Аллюсику, Таське -- у них летние аХции... ну и Моня на подхвате будет. Ненадёжная эта Сима оказалась, даж полгода не продержалась. Не сруки Симе в ритейле работать
Потрясающая подача информации. Две страницы текста, и нигде ни намека на то, что это такое - это МСФО. Это землетрясение в Панаме? Извержение вулкана в Дании? Или неурожай бананов в Эфиопии?
А по сути вопроса - как я понял, переход на новую систему отчетности просто вынудил банки показать убыток по операциям, убыток по которым ранее скрывался. То есть не убыток получен из-за отчетности, как можно предположить из заголовка, а всего лишь новая отчетность продемонстрировала наличие убытка, который ранее в отчетности не отображался (но уже присутсвовал неопределенное количество времени).
Потрясающая подача информации. Две страницы текста, и нигде ни намека на то, что это такое - это МСФО. Это землетрясение в Панаме? Извержение вулкана в Дании? Или неурожай бананов в Эфиопии?
А по сути вопроса - как я понял, переход на новую систему отчетности просто вынудил банки показать убыток по операциям, убыток по которым ранее скрывался. То есть не убыток получен из-за отчетности, как можно предположить из заголовка, а всего лишь новая отчетность продемонстрировала наличие убытка, который ранее в отчетности не отображался (но уже присутсвовал неопределенное количество времени).