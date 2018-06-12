Начисление бонусов за период 30/05 - 02/06 будет осуществлено в ближайшие дни. Приносим извинения за задержку. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
Седня очередную отмазку прислали. У меня последняя выплата есть за 04/06/18.
Раньше начисляли бонусы даж раньше чем проводка по счету в ИБ отображалась. Сдулись? Решил пока карту не пополнять Вернусь под крылышко к Аллюсику, Таське -- у них летние аХции... ну и Моня на подхвате будет. Ненадёжная эта Сима оказалась, даж полгода не продержалась. Не сруки Симе в ритейле работать
Потрясающая подача информации. Две страницы текста, и нигде ни намека на то, что это такое - это МСФО. Это землетрясение в Панаме? Извержение вулкана в Дании? Или неурожай бананов в Эфиопии?
А по сути вопроса - как я понял, переход на новую систему отчетности просто вынудил банки показать убыток по операциям, убыток по которым ранее скрывался. То есть не убыток получен из-за отчетности, как можно предположить из заголовка, а всего лишь новая отчетность продемонстрировала наличие убытка, который ранее в отчетности не отображался (но уже присутсвовал неопределенное количество времени).
Потрясающая подача информации. Две страницы текста, и нигде ни намека на то, что это такое - это МСФО. Это землетрясение в Панаме? Извержение вулкана в Дании? Или неурожай бананов в Эфиопии?
А по сути вопроса - как я понял, переход на новую систему отчетности просто вынудил банки показать убыток по операциям, убыток по которым ранее скрывался. То есть не убыток получен из-за отчетности, как можно предположить из заголовка, а всего лишь новая отчетность продемонстрировала наличие убытка, который ранее в отчетности не отображался (но уже присутсвовал неопределенное количество времени).
greenozon написав:невже таке буває в XXII сторіччі?
сейчас XXI век ... Ощад например ещё имеет привязку к отделениям да и в некоторых других банках, чтобы сделать операцию с депозитными и текущими счетами в другом отделении нужно потрать немало времени(Укргаз,Мега) Укрэксимбанк не на едином МФО, так что тоже не всё просто с обслуживанием в разных филиалах...
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antey718 написав:Сима начислил бонусы с 5 по 7 июня, 30.05 - 2.06 все еще нет.
мне по 08 июня начислили, а 30.05 - 2.06 - тоже до сих пор нет, видимо какая-то проблемка у них там образовалась, зная Симу, не удивлюсь если какой-то человеческий фактор, типа кто-то в отпуск свалил и пока не выйдет, никто ничего делать не будет...
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