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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 460461462463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19

По операциям 30.05-02.06 пока регламент не нарушен. Завтра, если до утра не будет за 30-е, то Договор нарушен.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:23

  ygn написав:По операциям 30.05-02.06 пока регламент не нарушен. Завтра, если до утра не будет за 30-е, то Договор нарушен.

Предлагаю начислить абышо, потом сторнировать и... Скока там по регламенту на исправление ачипки? А мы так и будем... лапу сосать :)

Есть ещё один антирестный вар-т, меня бух када-то научила. Нуна на компе у расчетчика изменить дату, например, на +10дн. Тада числа 30-2 станут 9-12 числами, а это зона ответственности уже другого менагера. Вот этот другой хай все и посчитает, а потом просто откатит даты обратно и сольет рез-ты уже клиентам :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Шо за детский сад там у Симы? Шо трудно запросить выписку у банка за спорный период и быро все пересчитать?!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:21

Re: Укрексiмбанк

  ygn написав:По операциям 30.05-02.06 пока регламент не нарушен. Завтра, если до утра не будет за 30-е, то Договор нарушен.

судя по всему не будет завтра до утра по операциям 30.05-02.06, уже даже по 10.06. включительно закрыли, а с 30.05-02.06 - всё также глухо...
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velvet
 
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  #<1 ... 460461462463
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