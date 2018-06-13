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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19
По операциям 30.05-02.06 пока регламент не нарушен. Завтра, если до утра не будет за 30-е, то Договор нарушен.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:23
Предлагаю начислить абышо, потом сторнировать и... Скока там по регламенту на исправление ачипки? А мы так и будем... лапу сосать
Есть ещё один антирестный вар-т, меня бух када-то научила. Нуна на компе у расчетчика изменить дату, например, на +10дн. Тада числа 30-2 станут 9-12 числами, а это зона ответственности уже другого менагера. Вот этот другой хай все и посчитает, а потом просто откатит даты обратно и сольет рез-ты уже клиентам
ПС. Шо за детский сад там у Симы? Шо трудно запросить выписку у банка за спорный период и быро все пересчитать?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:21
Re: Укрексiмбанк
судя по всему не будет завтра до утра по операциям 30.05-02.06, уже даже по 10.06. включительно закрыли, а с 30.05-02.06 - всё также глухо...
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Додано: Сер 13 чер, 2018 19:29
сегодня понусов привалило, так шо можно с 30.05 по 02.06 уже всё простить симе т.е. забить и забыть
...
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:35
ну тада хай снимает ограничение на 1000 бонусов в этом мес для Платины, и я ещё заработаю и с лёгким сердцем забуду оте неначисленные
А то у меня прогноз-бюджет по домбух не сходится из-за них
... делайте хоть что-нибудь!
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