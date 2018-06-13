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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19
По операциям 30.05-02.06 пока регламент не нарушен. Завтра, если до утра не будет за 30-е, то Договор нарушен.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:23
Предлагаю начислить абышо, потом сторнировать и... Скока там по регламенту на исправление ачипки? А мы так и будем... лапу сосать
Есть ещё один антирестный вар-т, меня бух када-то научила. Нуна на компе у расчетчика изменить дату, например, на +10дн. Тада числа 30-2 станут 9-12 числами, а это зона ответственности уже другого менагера. Вот этот другой хай все и посчитает, а потом просто откатит даты обратно и сольет рез-ты уже клиентам
ПС. Шо за детский сад там у Симы? Шо трудно запросить выписку у банка за спорный период и быро все пересчитать?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:21
Re: Укрексiмбанк
судя по всему не будет завтра до утра по операциям 30.05-02.06, уже даже по 10.06. включительно закрыли, а с 30.05-02.06 - всё также глухо...
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Додано: Сер 13 чер, 2018 19:29
сегодня понусов привалило, так шо можно с 30.05 по 02.06 уже всё простить симе т.е. забить и забыть
...
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:35
ну тада хай снимает ограничение на 1000 бонусов в этом мес для Платины, и я ещё заработаю и с лёгким сердцем забуду оте неначисленные
А то у меня прогноз-бюджет по домбух не сходится из-за них
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:40
Добрый вечер.
Хотел пополнять депозитную карту без поездки в отделение.
Сотрудник посоветовал открыть приватную карту, пополнять ее СЕП и в Enter Exim переводить с нее на депозитную. Заверял, что комиссии не будет.
По факту комиссия, за зачисление на депозитную - 1%.
Сегодня говорят исключения касаются только перевод через банкомат и терминал, перевод через Enter Exim не попадает под исключения.
Банкомат и терминал - все равно надо ехать в отделение.
Как пополнить депозитную без комиссии и поездки в отделение?
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:45
Re: Укрексiмбанк
Никак!
1% эт комисс депозитной карты за любой б/н-пополнение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:51
1. сотрудник болван. черным по белому написано что зачисление из любых безналичных источников кроме тела и %% по депозиту с комиссом.
2. никак
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:53
Доброго времени суток!
Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).
Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...
Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.
Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?
Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:03
Re: Укрексiмбанк
Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.
Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо
... делайте хоть что-нибудь!
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